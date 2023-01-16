



Названы самые пунктуальные авиакомпании мира

Авиационная аналитическая компания Cirium составила список самых пунктуальных авиакомпаний мира в 2022 году.



Рейтинг возглавил южноамериканский перевозчик Azul Brazilian Airlines, продемонстрировав лучшие показатели.



В течение 12 месяцев авиакомпания выполнила около 280 000 рейсов, из которых 88,93% прибыли вовремя.



Второе место занял японский перевозчик All Nippon Airlines, выполнивший 162 370 рейсов с пунктуальностью в 88,61%. На третьем месте оказалась авиакомпания той же страны Japan Airlines. Из 165 981 рейса вовремя прибыли 88,00%.



Первую пятерку замыкают чилийская LATAM Airlines - 451 651 рейс с пунктуальностью 86,31%, а также американская Delta Air Lines - 1 004 684 рейса, пунктуальность 83,63%.



К слову, Delta второй год подряд получает награду Cirium Platinum Award за глобальные операционные достижения, сочетающие пунктуальность, операционную сложность и способность ограничивать воздействие срыва рейса на пассажиров.



В первую десятку, по версии Cirium, также вошел колумбийский перевозчик Avianca SA, выполнивший 144 525 рейсов, из которых вовремя прибыли 83,48%. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Emirates заняла в рейтинге седьмую строчку - 137 589 рейсов, пунктуальность 81,30%.



На восьмом месте расположилась американская United Airlines - 789 200 рейсов за год с пунктуальностью 80,46%. Десятку лидеров замыкают Qatar Airways - 152 377 рейсов, пунктуальность 78,32%, а также American Airlines - 1 076 100 рейсов, пунктуальность 78,29%.



В десятку мировых лидеров Cirium не вошла ни одна европейская авиакомпания или аэропорт. Зато лучшим в Европе признан испанский перевозчик Iberia с пунктуальностью 85,87% при выполнении более 91 000 рейсов за год.