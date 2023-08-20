



На пляжах Испании появились фейковые объявления для туристов

На пляжах популярного испанского курорта Майорка появились фейковые таблички, предупреждающие англоязычных туристов о разных опасностях, которые их могут ожидать. Таким образом местные жители пытаются избавиться от туристов, пишет Independent.



Объявления содержат неправдивую информацию о нашествии медуз, обвалах скалы или загрязнении воды сточными водами. Также есть таблички с данными, что пляж закрыт или что к нему нужно идти почти три часа, хотя до него всего 90 метров.



При этом почти весь текст на плакатах размещен на английском языке. Но ниже на них есть маленькие сообщения на каталонском, которые гласят: "Открытый пляж. Не для медуз и иностранцев".





