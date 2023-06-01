



На Бали туристам запретили фотографироваться голыми в святых местах

Губернатор Бали Ваян Костер ввел ряд запретов для туристов и самих индонезийцев. И тем и другим нельзя подниматься на все горы острова. Об этом пишет Tribun-Bali.



Теперь местным и иностранцам разрешено находиться рядом с горами только во время специальных церемоний. Туристы не смогут посещать религиозные достопримечательности без сопровождения гида с лицензией, а вход в храмы и другие святые места ограничили только для молитвы и только в традиционной балийской одежде.



Власти Бали запретили туристам залезать на священные деревья, торговать артефактами, наркотиками, фотографироваться в откровенной одежде или без нее на фоне святых мест. К тому же иностранцам нельзя работать без документов, выданных местным ведомством, сорить в общественных местах и ​​на природе, а еще грубить представителям власти лично и в социальных сетях.



За нарушение новых порядков грозит депортация из Индонезии.



В марте 2023 года Индонезия депортировала российского туриста, сделавшего обнаженное фото на священной горе острова Бали.



Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил прекратить выдавать визы по прибытии туристам из России и Украины, аргументировав свое решение тем, что получил сообщение о “плохом поведении” и вероятных преступлениях российских и украинских туристов на острове.