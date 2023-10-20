



Мужчина избегал оплаты счетов с помощью "сердечных приступов"

В Испании, в регионе Коста-Бланка, закончилась история с 50-летним мужчиной, которого прославили попытки уйти из ресторанов, не оплатив счет. Чтобы избежать оплаты, он представлял инсценированные сердечные приступы. Всего мужчина обманул не менее 20 ресторанов, где заказывал блюда и напитки, а затем показывал, как оказалось, театрально представление, утверждая, что у него сердечный приступ.



Большую часть времени он оставался на свободе, так как его мошенничество считалось незначительным из-за относительно небольших сумм счетов. Однако многие владельцы ресторанов собираются объединиться и подать совместную жалобу на мужчину, что может привести к его приговору к двум годам тюремного заключения.



Эта история стала ярким примером умений мужчины в искусстве драматургии, а также поднимает вопросы об эффективности правоохранительных органов в решении подобных случаев. Владельцы ресторанов в регионе Коста-Бланка теперь более бдительны и предпринимают действия, чтобы защитить свой бизнес от подобных мошенников.