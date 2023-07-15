



МИД: восстановлена связь со всеми пропавшими в Индии израильтянами

Министерство иностранных дел 15 июля подтвердило информацию о том, что восстановлена связь со всеми израильтянами, контакт с которыми был прерван после наводнения в Индии.



По данным внешнеполитического ведомства, успешно завершена совместная миссия Посольства Израиля в Нью-Дели и Департамента по делам израильтян за рубежом.



"Во время Шаббата я получил радостное известие о том, что Министерство иностранных дел связалось со всеми израильскими путешественниками в районах Индии, пострадавших от тайфуна", - сказал глава МИД Эли Коэн.



Он поблагодарил всех, кто работал над восстановлением связи с израильтянами. Отдельную благодарность от него получил заместитель посла Охад Накаш Кайанар, который лично отправился в пострадавший из-за разбушевавшейся стихии район на вертолете, чтобы найти пропавших.



В МИД подсчитали, что без связи были более 500 граждан Израиля, находящихся в Индии.

