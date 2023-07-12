



Шторм в Индии: число не выходящих на связь израильтян приближается к 300

Число израильтян, оказавшихся отрезанными от внешнего мира из-за шторма в Индии, достигло примерно 290-ти человек.



Об этом сообщает Министерство иностранных дел.



Заместитель посла Охад Накаш Кайанар отправился в пострадавший из-за разбушевавшейся стихии район, чтобы попытаться установить связь с пропавшими израильтянами.



Также в Индию отправилась первая спасательная делегация. Во внешнеполитическом ведомстве предполагают, что непосредственной опасности для жизни израильтян нет.



По данным МИД, за последние сутки удалось установить связь с некоторыми находящимися в Индии гражданами.