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Шторм в Индии: число не выходящих на связь израильтян приближается к 300
12.07.2023 17:15 Алина Груднева

Шторм в Индии: число не выходящих на связь израильтян приближается к 300

Число израильтян, оказавшихся отрезанными от внешнего мира из-за шторма в Индии, достигло примерно 290-ти человек.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

Заместитель посла Охад Накаш Кайанар отправился в пострадавший из-за разбушевавшейся стихии район, чтобы попытаться установить связь с пропавшими израильтянами.

Также в Индию отправилась первая спасательная делегация. Во внешнеполитическом ведомстве предполагают, что непосредственной опасности для жизни израильтян нет.

По данным МИД, за последние сутки удалось установить связь с некоторыми находящимися в Индии гражданами.

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