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Шторм в Индии: число не выходящих на связь израильтян возросло до 200
11.07.2023 22:00 Алина Груднева

Шторм в Индии: число не выходящих на связь израильтян возросло до 200

Из-за штормовой погоды в Индии число не выходящих на связь израильтян возросло до 200 человек.

Соответствующую оценку озвучили в Министерстве иностранных дел Израиля.

По данным внешнеполитического ведомства, те, кто отрезан от связи, не могут получить обновленную информацию о ситуации из-за выхода из строя большинства систем связи в регионе.

Во вторник, 11 июля, поступило множество запросов о родственниках израильтян в Индии, местонахождение которых неизвестно.

Международная компания по страхованию путешествий Passportcard отправляет в страну спасательную команду.

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