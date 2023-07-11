Шторм в Индии: число не выходящих на связь израильтян возросло до 200
Из-за штормовой погоды в Индии число не выходящих на связь израильтян возросло до 200 человек.
Соответствующую оценку озвучили в Министерстве иностранных дел Израиля.
По данным внешнеполитического ведомства, те, кто отрезан от связи, не могут получить обновленную информацию о ситуации из-за выхода из строя большинства систем связи в регионе.
Во вторник, 11 июля, поступило множество запросов о родственниках израильтян в Индии, местонахождение которых неизвестно.
Международная компания по страхованию путешествий Passportcard отправляет в страну спасательную команду.