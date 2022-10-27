



Между греческим городом Янина и Израилем запустят прямой рейс

Авиакомпания Aegean Airlines запустит прямо рейс из греческого города Янина в Тель-Авив.

В частности, будут курсировать два рейса - по средам и субботам.

Они стартуют в мае 2023 года до октября, когда завершится курортный сезон.

Посол Израиля в Греции Ноам Кац приветствовал объявление о прямых рейсах.

По его словам, новое авиасообщение является важным шагом на пути к укреплению туристических, деловых, культурных и академических отношений между двумя странами.