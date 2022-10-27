Между греческим городом Янина и Израилем запустят прямой рейс
Авиакомпания Aegean Airlines запустит прямо рейс из греческого города Янина в Тель-Авив.
В частности, будут курсировать два рейса - по средам и субботам.
Они стартуют в мае 2023 года до октября, когда завершится курортный сезон.
Посол Израиля в Греции Ноам Кац приветствовал объявление о прямых рейсах.
По его словам, новое авиасообщение является важным шагом на пути к укреплению туристических, деловых, культурных и академических отношений между двумя странами.