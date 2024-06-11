



Куба привлекает россиян и китайцев для оживления туристического сектора

Российский турист Сергей Боярышник с семьей в будний день с трепетом бродил среди зданий пастельных тонов и мощеных улочек Старой Гаваны.



"Мы много слышали о Кубе. Наши страны дружат уже много лет", - сказал 36-летний житель Москвы, который присоединился к небольшой туристической группе. "Нам все здесь нравится".



В последнее время Куба начала предлагать льготы, чтобы привлечь таких туристов, как Боярышник, из стран-союзниц, таких как Россия и Китай, поскольку она пытается оживить застойный туристический сектор, все еще пытающийся оправиться от пандемии.



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Это означает увеличение числа прямых рейсов из России и Китая, отмену визовых требований для китайских туристов и недавнее решение Кубы принимать российские платежные карты "Мир".



Эта стратегия уже принесла первые дивиденды.



По данным государственных кубинских СМИ, за первые три месяца этого года Карибский остров посетили более 66 000 россиян, что вдвое больше, чем за тот же период в 2023 году.

