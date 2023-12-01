



Круглый мост в Копенгагене: и яхты проходят, и люди ходят. Видео

Инновации в городском дизайне столицы Дании не только призваны удивлять, но и делать жизнь горожан более удобной. Одним из таких можно назвать пешеходный поворотный переход через канал Кристиансхавн - мост Cirkelbroen, который считается жемчужиной Копенгагена.



Этот уникальный переход соединяет две части города, пересекая живописный канал. Отличительной чертой данного проекта является его инновационный механизм, позволяющий переходу открываться и разворачиваться для обеспечения прохода водным транспортным средствам.



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Его конструкция – это пять разновеликих, "заходящих" друг на друга кругов, расположенных по зигзагообразной траектории, а одна из секций может отодвигаться. Таким образом по каналу в 9-метровый разрыв могут проходить большие катера и яхты. В закрытом состоянии платформы поднимаются над водой на 2,25 м, что дает возможность проходить под ними небольшим лодкам. Каждая из платформ имеет собственную мачту. С наступлением темноты по всей периферии моста включается подсветка.



Дизайнеры перехода учли как функциональные, так и эстетические аспекты. Пешеходы могут наслаждаться прогулкой по переходу, находясь над водой, и при этом не переживать за пропуск крупных кораблей и лодок. В то же время, водные средства передвигаются по каналу без необходимости ожидания открытия моста. А еще мост предназначен не только для пешеходов, но и бегунов, и велосипедистов, а также уже стал романтическим местом для встреч.



Возвели пешеходный поворотный переход в 2015 году по проекту Олафура Элиассона. Автор моста вдохновлялся старинными кораблями и морской историей Копенгагена.



