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Когда США объявят об отмене визового режима: озвучены сроки
20.09.2023 21:30 Алина Груднева

Когда США объявят об отмене визового режима: озвучены сроки

Израиль ожидает официального объявление от министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса о запуске программы безвизового режима 28 сентября.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на слова высокопоставленного источника.

"Израиль выполнил все условия и ожидает, что программа стартует через два месяца после объявления", - сказано в сообщении.

В настоящее время израильтяне, не имеющие гражданства ни в одной из 40 стран, участвующих в программе, должны подать заявление на получение разрешения на въезд в США. Этот процесс может быть длительным.
 

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