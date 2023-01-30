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Китай объявил о возобновлении выдачи виз японцам
30.01.2023 01:25 Ольга Белозерова

Китай объявил о возобновлении выдачи виз японцам

Китай объявил, что возобновляет выдачу виз для японских путешественников.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского посольства, сообщает Associated Press.

Китай прекратил выдачу новых виз в Японии 10 января, очевидно, в ответ на требование Токио провести дополнительные тесты для китайских туристов в конце декабря. Тогда Япония сослалась на стремительный рост заболеваемости коронавирусом в Китае после резкого ослабления ограничений.

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