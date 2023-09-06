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Израиль признан самой религиозной страной в мире
06.09.2023 08:21 Алина Груднева

Израиль признан самой религиозной страной в мире

Израиль возглавляет список самых религиозных стран в мире в нынешнем году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса интернет-издания US News, который был привязан к рейтингу лучших стран 2023 года.  

В исследовании участвовали 17 тысяч человек. Респонденты ответили, ассоциируются ли у них различные страны со словом "религиозный". Израиль, три четверти населения которого являются евреями, а мусульмане являются второй по величине религиозной группой - около 20% населения, возглавил список. 

Саудовская Аравия в этом году опустилась на второе место, а Оман вытеснил Марокко из топ-10 самых религиозных стран в мире.

США опустились на три позиции с 66 на 69 место. Австралия и Швейцария признаны наименее религиозными странами - 87 и 86 места соответственно. 

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