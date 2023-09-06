



Израиль признан самой религиозной страной в мире

Израиль возглавляет список самых религиозных стран в мире в нынешнем году.



Об этом свидетельствуют результаты опроса интернет-издания US News, который был привязан к рейтингу лучших стран 2023 года.



В исследовании участвовали 17 тысяч человек. Респонденты ответили, ассоциируются ли у них различные страны со словом "религиозный". Израиль, три четверти населения которого являются евреями, а мусульмане являются второй по величине религиозной группой - около 20% населения, возглавил список.



Саудовская Аравия в этом году опустилась на второе место, а Оман вытеснил Марокко из топ-10 самых религиозных стран в мире.



США опустились на три позиции с 66 на 69 место. Австралия и Швейцария признаны наименее религиозными странами - 87 и 86 места соответственно.