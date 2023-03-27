



Израиль объявил о первых прямых рейсах в Нигерию

В воскресенье Израиль объявил, что первые в истории прямые рейсы в Нигерию будут запущены в следующем месяце, говорится в заявлении, опубликованном министерством транспорта Израиля.

“Национальный авиаперевозчик Нигерии Air Peace впервые готов выполнять прямые рейсы в Израиль, начиная с 20 апреля”, – сообщило министерство.

Соглашение об авиации, подписанное между Израилем и Нигерией, впервые позволит авиакомпаниям двух стран выполнять регулярные прямые рейсы между аэропортом Бен-Гурион за пределами Тель-Авива и несколькими пунктами назначения в Нигерии, включая крупнейший город Лагос и столицу Абуджу.