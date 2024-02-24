



Из-за разъяренного россиянина пассажиры не могли вылететь шесть часов

В питерском аэропорту Пулково пассажиры не могли вылететь шесть часов из-за разъяренного россиянина.



По данным SHOT, он сообщил, что готовится теракт, а в сумке его беременной жены лежит подозрительный предмет.



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В итоге, с самолета сняли 148 пассажиров и 9 членов экипажа. После осмотра багажа, подозрительных предметов не обнаружено.



Как стало известно, мужчина разругался с женой, которая объявила, что собирается улететь к родителям. Тот объявил, что никуда ее не отпустит, и устроил такое представление. Теперь мужчина находится в розыске. Его могут посадить на три года.