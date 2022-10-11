



Хитроу снова стал самым загруженным аэропортом Европы

Согласно последним данным о пассажирах, Хитроу снова стал самым загруженным аэропортом Европы.



Аэропорт западного Лондона заявил, что в период с июля по сентябрь он принял 5,8 миллиона пассажиров, что больше, чем у конкурентов в таких городах, как Париж, Франкфурт и Амстердам. Об этом сообщает ВВС.



Всего год назад аэропорт Хитроу находился на 10-м месте по загруженности в Европе. Представители Хитроу винили в этом правила путешествий, действовавшие в период пандемии коронавируса.



