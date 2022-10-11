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Хитроу снова стал самым загруженным аэропортом Европы
11.10.2022 14:25 Ольга Белозерова

Хитроу снова стал самым загруженным аэропортом Европы

Согласно последним данным о пассажирах, Хитроу снова стал самым загруженным аэропортом Европы.

Аэропорт западного Лондона заявил, что в период с июля по сентябрь он принял 5,8 миллиона пассажиров, что больше, чем у конкурентов в таких городах, как Париж, Франкфурт и Амстердам. Об этом сообщает ВВС.

Всего год назад аэропорт Хитроу находился на 10-м месте по загруженности в Европе. Представители Хитроу винили в этом правила путешествий, действовавшие в период пандемии коронавируса.

 

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