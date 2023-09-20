



Греция поднимает туристический налог почти вдвое – до 10 евро за ночь

С 2024 года туристический налог в Греции будет увеличен. За одну ночь путешественнику придется заплатить в бюджет страны от 1,5 до 10 евро в зависимости от звездности отеля. Об этом журналистам рассказал премьер-министр республики Кириакос Мицотакис.



По его словам, увеличение сбора необходимо для пополнения резервного фонда государства, создаваемого специально для борьбы с последствиями стихийного бедствия. Этим летом некоторые острова Греции охватили сильнейшие пожары. Особенно большой ущерб нанесен Родосу и Корфу, откуда туристов пришлось массово эвакуировать. Многие отели были уничтожены или сильно пострадали от огня.



В настоящее время власти намерены не только восстановить туристическую инфраструктуру в пострадавших регионах, но и заложить в бюджет значительную сумму на ликвидацию ущерба от возможных будущих катаклизмов.



"Мы уже создали специальный резерв на случай стихийных бедствий в размере 300 млн. евро, который с 2024 года достигнет 600 млн. Дополнительные средства поступят за счет увеличения ежедневного налога на проживание", – пояснил премьер-министр.



Отметим, что туристический сбор был введен еще в 2018 году. В следующем году он будет составлять 1,5 евро в отелях 1 и 2* (сейчас 0,50), 3 евро – в 3* (сейчас 1,5), 7 евро – в 4* (сейчас 3) и 10 евро – в 5* отеле за ночь (сейчас 4).



Кроме того, власти планируют с 2024 года усилить финансовую нагрузку на владельцев квартир и домов, сдающих их туристам через Airbnb. В частности, если у владельца более трех объектов недвижимости зарегистрировано в сервисе, то доходы от сдачи жилья будут облагаться НДС и дополнительным сбором, что скажется и на стоимости размещения. Таким образом, чиновники пытаются уравнять в турсекторе позиции гостиниц и частников.