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Госдеп США опубликовал список стран, опасных для путешествий
30.01.2023 23:28 Евгения Маркова

Госдеп США опубликовал список стран, опасных для путешествий

Госдепартамент ранжировал страны мира по уровню безопасности для граждан США. В список “слишком опасных для путешествий” стран вошли 19 государств.

Эти страны известны частыми гражданскими беспорядками, военными действиями и похищениями людей.

Среди стран “не для путешествий” государства Ближнего Востока и Африки, в которых много лет сохраняется напряженная ситуация. В список также попали страны-агрессоры - Россия и Беларусь, а также Украина, на территории которой уже почти год ведутся активные боевые действия.

В список вошли:

  • Венесуэла
  • Ирак
  • Сомали
  • Гаити
  • Украина
  • Афганистан
  • Йемен
  • Сирия
  • Судан
  • Южный Судан
  • Северная Корея
  • Ливия
  • Иран
  • Бирма (Мьянма) 
  • Россия
  • Мали
  • Центрально-Африканская Республика
  • Буркина-Фасо
  • Беларусь

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