Госдеп США опубликовал список стран, опасных для путешествий
Госдепартамент ранжировал страны мира по уровню безопасности для граждан США. В список “слишком опасных для путешествий” стран вошли 19 государств.
Эти страны известны частыми гражданскими беспорядками, военными действиями и похищениями людей.
Среди стран “не для путешествий” государства Ближнего Востока и Африки, в которых много лет сохраняется напряженная ситуация. В список также попали страны-агрессоры - Россия и Беларусь, а также Украина, на территории которой уже почти год ведутся активные боевые действия.
В список вошли:
- Венесуэла
- Ирак
- Сомали
- Гаити
- Украина
- Афганистан
- Йемен
- Сирия
- Судан
- Южный Судан
- Северная Корея
- Ливия
- Иран
- Бирма (Мьянма)
- Россия
- Мали
- Центрально-Африканская Республика
- Буркина-Фасо
- Беларусь