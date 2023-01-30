



Госдеп США опубликовал список стран, опасных для путешествий

Госдепартамент ранжировал страны мира по уровню безопасности для граждан США. В список “слишком опасных для путешествий” стран вошли 19 государств.



Эти страны известны частыми гражданскими беспорядками, военными действиями и похищениями людей.



Среди стран “не для путешествий” государства Ближнего Востока и Африки, в которых много лет сохраняется напряженная ситуация. В список также попали страны-агрессоры - Россия и Беларусь, а также Украина, на территории которой уже почти год ведутся активные боевые действия.



В список вошли: