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Француз погиб, пытаясь добраться до Байконура
11.06.2024 11:52 Алина Груднева

Француз погиб, пытаясь добраться до Байконура

Французский турист, 25-летний Анджело Алебета, погиб, пытаясь добраться до Байконура. 

До пункта назначения он не дошел километр.

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По данным Telegram-канала "База", Алебта прибыл с Николасом Карбоном в Алма-Аты за пару дней до трагедии. Туристы решили добраться до Байконура пешком, однако не учли, что на улице стоит экстремальная жара.  

В пути французу стало плохо. Он потерял сознание. В итоге, турист скончался.

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