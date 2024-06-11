



Француз погиб, пытаясь добраться до Байконура

Французский турист, 25-летний Анджело Алебета, погиб, пытаясь добраться до Байконура.



До пункта назначения он не дошел километр.



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По данным Telegram-канала "База", Алебта прибыл с Николасом Карбоном в Алма-Аты за пару дней до трагедии. Туристы решили добраться до Байконура пешком, однако не учли, что на улице стоит экстремальная жара.



В пути французу стало плохо. Он потерял сознание. В итоге, турист скончался.