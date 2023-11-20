



Финляндия готовится к полному закрытию границы с РФ

Финляндия может закрыть оставшиеся рабочие четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией в ночь на 22 ноября.



По данным издания Iltalehti, источники в МИД страны сказали, что соответствующее решение может быть принято в течение дня.



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"Правительство премьер-министра Петтери Орпо может принять в понедельник решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией с полуночи вторника, то есть при смене суток на среду", - сказал источник.



Таким образом, рассматривается вопрос о полном закрытии границы с Россией сроком на три месяца. Ранее финская сторона закрыла КПП Ваалима (Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля) из-за роста числа нелегальных мигрантов и просителей убежища.