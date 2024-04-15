



Европа призвала к осторожности в воздушном пространстве Израиля и Ирана

Европейское агентство по безопасности полетов призвало авиакомпании соблюдать осторожность в воздушном пространстве Ирана и Израиля.



Такая рекомендация была озвучена на фоне нарастающей напряженности после массированной атаки с территории Ирана.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В агентстве сообщили, что внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на гражданскую авиацию.