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Европа призвала к осторожности в воздушном пространстве Израиля и Ирана
15.04.2024 10:52 Алина Груднева

Европа призвала к осторожности в воздушном пространстве Израиля и Ирана

Европейское агентство по безопасности полетов призвало авиакомпании соблюдать осторожность в воздушном пространстве Ирана и Израиля.

Такая рекомендация была озвучена на фоне нарастающей напряженности после массированной атаки с территории Ирана.

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В агентстве сообщили, что внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на гражданскую авиацию.

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