Европа призвала к осторожности в воздушном пространстве Израиля и Ирана
Европейское агентство по безопасности полетов призвало авиакомпании соблюдать осторожность в воздушном пространстве Ирана и Израиля.
Такая рекомендация была озвучена на фоне нарастающей напряженности после массированной атаки с территории Ирана.
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В агентстве сообщили, что внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на гражданскую авиацию.