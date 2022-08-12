



Emirates сделает перелеты еще более удобными

Авиакомпания Emirates инвестировала 2 миллиарда долларов, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов.

Деньги пойдут на масштабную программу по модернизации более 120 самолетов с использованием новейших интерьеров, а также ряд других улучшений обслуживания во всех салонах, начиная с 2022 года.

"Emirates идет против течения и инвестирует, чтобы предоставить нашим клиентам еще более лучший опыт. Во время пандемии мы продолжали запускать новые услуги и инициативы, чтобы наши клиенты могли безопасно и легко путешествовать, в том числе цифровые для улучшения обслуживания. Сейчас мы запускаем серию интенсивных программ, чтобы вывести впечатления от полетов на новый уровень", - сказал директор авиакомпании Тим Кларк.

Улучшения будут включать новые меню в шампанским и икрой, в том числе веганское, услуги "ужин по запросу", кино на борту, модернизированные интерьеры салонов, которые будут оснащены новыми или перетянутыми сиденьями, новыми панелями, полом и другими элементами.