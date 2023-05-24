



El Al ведет переговоры о новых авиамаршрутах в Австралию, Филиппины и города США

Убытки El Al Israel Airlines Ltd. сократились в первом квартале 2023 года. В связи с чем перевозчик заявил, что расширяет свой флот и ведет переговоры о добавлении новых маршрутов, сообщает Globes.



El Al сообщила о выручке за первый квартал в размере 500 миллионов долларов по сравнению с 283 млн долларов в первом квартале 2022 года, что на 16,7% выше, чем в первом квартале 2019 года, до пандемии Covid, но ниже по сравнению с 560,7 млн долларов в четвертом квартале 2022 года.



El Al сообщила об операционной прибыли в размере 8,5 млн lдолларов в первом квартале 2023 года по сравнению с операционным убытком в размере 53,4 млн долларов в первом квартале 2019 года. Авиакомпания сообщила о чистом убытке в размере 34,3 млн долларов по сравнению с чистым убытком в размере 66 млн долларов в первом квартале 2022 года и чистым убытком в размере 55 млн долларов в первом квартале 2019 года. В четвертом квартале 2022 года El Al сообщила о чистой прибыли в размере 8,5 млн долларов, что является ее самой большой прибылью за четвертый квартал с 2015 года.



В El Al отметили: "Тенденция к росту спроса сохраняется, что привело к повышению уровня тарифов и продолжает восстановление, которое компания пережила в 2022 году".



El Al заявила, что планирует расширить свой флот с 45 самолетов до 60 к 2028 году и ведет переговоры о добавлении новых маршрутов в Австралию, Филиппины и города США.



