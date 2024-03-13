



ЧП на борту самолета: на высоте 11 тысяч метров вспыхнул пожар

На борту самолета "Боинг 737-800" российской авиакомпании "Аэрофлот" вспыхнул пожар прямо во время перелета.



По данным SHOT, это произошло на высоте 11 тысяч метров.



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Уточняется, что во время перелета в Стамбул загорелся терминал для безналичной оплаты.



Бортпроводники быстро справились с ситуацией после того, как пассажиры почувствовали запах гари. Терминал был помещен в емкость с водой. В итоге, самолет благополучно долетел до пункта назначения. Информация о пострадавших не поступала.

