



Цены на отдых в Греции упали более чем в два раза

В Греции пытаются вернуться к нормальной жизни после нескольких особенно жарких дней. Жара зашкаливала 40 градусов, и пожары заставили многих, кто планировал свой отпуск на прекрасных островах, пересмотреть свои планы.



Любимым местом отдыха израильтян этим летом, конечно же, является Греция. Десятки ежедневных рейсов вылетают из Бен-Гурион на различные острова, и цены соответственно выросли. Но если вы все еще ищете отдых на август, на последние недели длинных каникул, то вам следует знать, что в Греции в дни после пожара цены были значительно снижены, все для того, чтобы привлечь обратно исчезнувших туристов.



"После разрушительного пожара на нашем острове сейчас все в безопасности, и мы возвращаемся к нормальной жизни", - поделился Ставрос, менеджер отеля Amada Colossus на Родосе. "Здесь, в отеле, пожар больше не ощущается".



Сколько теперь будет стоить отдых? Возьмем для примера один и тот же пакет по двум очень популярным у израильтян направлениям в Грецию. Если вы заказали пакет отдыха на Родос на три ночи в мае, включающий перелет и проживание в пятизвездочном отеле, то заплатили 759 долларов за семейную пару плюс двое детей. Но если вы забронируете путевку сейчас, то получите очень привлекательную цену: всего 364 доллара - скидка более 50%.



Также на Миконосе те, кто заказал пакет отдыха на август, включающий перелет и четырехзвездочный отель, в мае, заплатили тогда 1140 долларов. Теперь тот же пакет обойдется менее чем в 600 долларов.



Ширли Коэн Оркаби, вице-президент Eshet Tours, сказала: "Мы наблюдаем очень значительное снижение цен, это прекрасная возможность для тех, кто этого хочет, и еще остались места в последнюю минуту". Израильтяне были очень напуганы фотографиями пожаров, как и другие туристы, и мы видим, что спрос значительно снизился, так что есть и места, и хорошие цены".