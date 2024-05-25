



Британец оставил негативный отзыв о ресторане в Таиланде и может сесть в тюрьму

Гражданин Великобритании был арестован в Таиланде по обвинению в нанесении ущерба ресторану в Пхукете. Он разместил в Интернете несколько однозвездочных обзоров после ссоры с владельцем ресторана.



К 21-летнему гражданину Великобритании в Бангкоке пришла в квартиру полиция. Однако арестовали его за случай, зарегистрированный в 2022 году, когда мужчина жил в Пхукете.



Тогда самый короткий путь домой для обвиняемого пролегал через итальянский ресторан. Заметив, что мужчина проходил через его ресторан несколько раз в день, владелец обратился к нему и попросил вместо этого использовать дорогу общего пользования, поскольку он не был клиентом и мешал гостям. Вскоре после бурной перепалки владелец ресторана заметил, что рейтинг его бизнеса в Google упал с 4,8/5 до 3,1/5 из-за ряда якобы фейковых отзывов с 1 звездой. Подозревая, что за этой интернет-кампанией по клевете стоит Александр, он подал на него жалобу.



Расследование тайской полиции привело к англичанину. В августе 2023 года на его имя был выдан ордер на арест “за ввод ложной информации в компьютерную систему таким образом, что это может нанести вред другим людям, но что не является преступлением диффамации согласно Уголовному кодексу”.



На допросе Александр отрицал выдвинутые против него обвинения, но в случае признания его виновным рискует провести два года в тюрьме.