



Борт №1 в Израиле неожиданно взлетел: чем это объясняется

Вечером, 13 апреля, была замечена необычная активность израильского борта №1 "Крыло Сиона".



Он вылетел с авиабазы Неватим на юге Израиля.



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Самолет был построен для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Он стоял на базе несколько лет после того, как его передали ВВС Израиля. Официально он никогда не использовался.



"Крыло Сиона" переместили на фоне повышенной готовности Израиля к удару со стороны Ирана.