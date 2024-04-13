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Борт №1 в Израиле неожиданно взлетел: чем это объясняется
13.04.2024 23:30 Алина Груднева

Борт №1 в Израиле неожиданно взлетел: чем это объясняется

Вечером, 13 апреля, была замечена необычная активность израильского борта №1 "Крыло Сиона".

Он вылетел с авиабазы Неватим на юге Израиля.

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Самолет был построен для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Он стоял на базе несколько лет после того, как его передали ВВС Израиля. Официально он никогда не использовался.

"Крыло Сиона" переместили на фоне повышенной готовности Израиля к удару со стороны Ирана. 

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