



Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне: что это дает

Болгария и Румыния с 31 марта частично присоединились к Шенгенской зоне.



По данным Еврокомиссии, отменяется контроль на воздушных и морских границах.



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В свою очередь, на сухопутных границах с другими странами ЕС контроль будет сохранен. Решение о его снятии должен принять Совет Евросоюза.



"Это будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма и укрепит наш внутренний рынок ЕС", - сказал президент Евросовета Шарль Мишель.