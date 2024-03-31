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Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне: что это дает
31.03.2024 14:35 Алина Груднева

Болгария и Румыния частично присоединились к Шенгенской зоне: что это дает

Болгария и Румыния с 31 марта частично присоединились к Шенгенской зоне.

По данным Еврокомиссии, отменяется контроль на воздушных и морских границах. 

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В свою очередь, на сухопутных границах с другими странами ЕС контроль будет сохранен. Решение о его снятии должен принять Совет Евросоюза.

"Это будет способствовать развитию путешествий, торговли и туризма и укрепит наш внутренний рынок ЕС", - сказал президент Евросовета Шарль Мишель.

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