



Авиакомпании-лоукостеры сообщают о более оживленном январе

Ryanair заявила, что в январе она перевезла больше пассажиров, но при этом сообщила, что ей пришлось отменить более 950 рейсов из-за войны между Израилем и ХАМАСом.



Дублинская бюджетная авиакомпания заявила, что в прошлом месяце ее услугами воспользовались 12,2 миллиона человек, что на 3 % больше, чем 11,8 миллиона человек за тот же месяц прошлого года.



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В январе авиакомпания выполнила около 71 000 рейсов, но была вынуждена отменить полеты из-за продолжающейся войны в Газе.



Коэффициент загрузки - важный для авиакомпаний показатель того, насколько хорошо они заполняют места в своих самолетах - снизился с 91% до 89% по сравнению с прошлым годом.



Ryanair заявила, что коэффициент загрузки снизился из-за того, что в декабре ее рейсы были удалены с некоторых "пиратских" туристических онлайн-агентств.



Сайты, включая Booking.com, Kiwi и Kayak, решили убрать Ryanair со своих сайтов, и авиакомпания ранее заявила, что "приветствует" это решение, поскольку жаловалась, что сайты продают ее рейсы без разрешения.



Однако авиакомпания отметила, что этот шаг повлияет на доходы от продажи билетов, поскольку она будет вынуждена снижать тарифы, чтобы заполнить места, что заставило ее сократить прогноз прибыли на весь год.



Тем временем конкурирующая бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила, что в январе она перевезла 4,7 миллиона пассажиров, что на 14,2% больше, чем в прошлом году.



Коэффициент загрузки снизился с 86% до 82%, что, по словам компании, стало результатом увеличения объема перевозок в одну сторону, а также в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

