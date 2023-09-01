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Американский турист совершенно случайно заплыл в Украину на каяке | Фото: t.me/mvs_ukraine
01.09.2023 20:08 Раиса Вовк

Американский турист совершенно случайно заплыл в Украину на каяке

Уроженец Калифорнии случайно пересек украинскую границу во время путешествия на каяке. Его задержали в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Недалеко от города Рени пограничники задержали 61-летнего калифорнийца. Иностранец пересек украинскую границу на каяке случайно. Свое путешествие он начал 57 дней назад из Германии", - сообщают в ГПСУ.

Отмечается, что житель Калифорнии периодически пришвартовывался к берегам разных европейских стран. Так ошибочно случилось и с украинским берегом.

Пограничники оформили на иностранца протокол об админнарушении. Впоследствии его передадут в порядке реадмиссии румынской стороне. 

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