



Америка объявит об отмене виз с Израилем 28 сентября



По информации в израильских СМИ, американские официальные лица неофициально сообщили, что Израиль выполнил условия, поставленные перед ним в начале пути. Исходя из этого, в Израиле оценивают, что 28 сентября американское правительство объявит о присоединении страны к программе освобождения от виз.



Во время визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Нью-Йорк американские официальные лица сообщили нам, что начавшийся несколько недель назад пилотный проект, включая его вторую часть для палестинцев, проживающих в секторе Газа, пока проходит успешно.



Другими словами, Израиль удовлетворил требование о взаимности в отношении палестинцев-американцев, после нескольких месяцев работы в этом направлении межведомственной группы во главе с представителями МИДа.



По данным того же политического источника, срок объявления был перенесен на два дня, поскольку первоначальная дата - 30 сентября - выпадает на субботу и праздничный день. Для завершения процесса требуется подпись госсекретаря США Энтони Блинкена и министра национальной безопасности Алехандро Майоркса.



Даже после подписания официальных лиц переход на форму ESTA - электронное подтверждение, на которое имеют право только граждане Израиля с европейским паспортом стран-участниц программы освобождения от визового режима, - не будет мгновенным, и потребуется период адаптации, который продлится не менее полутора месяцев.



С начала этого месяца палестинцы с американским паспортом могут въезжать в Израиль из сектора Газа, что является частью требований, предъявляемых американцами к Израилю для того, чтобы он был принят в программу безвизового режима США. Аналогичное разрешение было выдано палестино-американцам, проживающим на Западном берегу реки Иордан, около двух месяцев назад.