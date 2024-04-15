Аэропорты Ирана возобновили работу
Аэропорты Ирана, закрывшиеся из-за атаки Исламской Республики на Израиль, возобновили свою работу.
Об этом сообщает иранское государственное информационное агентство Tasnim.
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Уточнятся, что рейсы возобновлены из аэропортов в Тегеране в 6:00 утра по местному времени, 15 апреля.
В воскресенье аэропорт Имама Хомейни и аэропорт Мехрабад приостановили полеты в ожидании того, что Израиль ответит на массированный обстрел со стороны Ирана.
В субботу по меньшей мере три рейса United Airlines, направлявшиеся на Ближний Восток или вылетающие с него, были отменены. Голландский авиаперевозчик KLM прекратил полеты над Ираном и Израилем в качестве меры предосторожности.
Единственные два западных перевозчика, выполняющие международные рейсы в Иран, Austrian Airlines и Lufthansa приостановили рейсы в Тегеран до 18 апреля.