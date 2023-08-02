



ВМС Израиля провели успешные испытания системы отклонения ракет



Израильские СМИ сообщают об успешных испытаниях системы электронных помех ракетным атакам DESEAVER MK-4.



Рассматриваемый сценарий - ракетная атака на корабль ВМС и борьба с несколькими угрозами одновременно. Компания Elbit Systems, производящая новую систему радиоэлектронной борьбы ВМС, сообщила об успешном проведении серии экспериментов, в ходе которых был задействован усовершенствованный алгоритм и осуществлен запуск ракет-приманок и постановки помех из нескольких пусковых установок.



Военно-морские силы Израиля и компания Elbit Systems успешно завершили серию ходовых испытаний системы DESEAVER MK-4 Counter Measure Dispensing System (CMDS) на кораблях ВМС Израиля.



Согласно официальному заявлению, в ходе испытаний была проверена способность новой морской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно реагировать на сложные сценарии ракетных атак, включая запуск ракет-приманок из нескольких пусковых установок против нескольких одновременных угроз.



DESEAVER MK 4 - это четвертое поколение систем дозирования электронного оружия, позволяющее в полной мере реализовать возможности противоракетной обороны "мягкого поражения" в рамках интегрированного комплекса радиоэлектронной борьбы (IEWS) компании Elbit Systems.



Системы IEWS компании Elbit Systems ISTAR и EW находятся на вооружении ВМС Израиля и военно-морских сил других государств



Система DESEAVER MK 4 обеспечивает защиту периметра от одновременных ракетных угроз с нескольких направлений. Система состоит из нескольких обучаемых и стабилизированных пусковых установок, способных быстро и точно размещать и запускать ложные цели, выбранные алгоритмами противоракетной обороны. В системе используется целый ряд пассивных и активных ложных целей.



Как и предшественники, четвертое поколение системы DESEAVER полностью интегрировано с другими корабельными боевыми системами.