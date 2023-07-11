



В Тихом океане найдены детали, которые могут принадлежать кораблю пришельцев

Ученые обнаружили 50 крошечных фрагментов железа в Тихом океане, что привело физика Ави Леба к утверждению, что они могут быть от межзвездного космического корабля, пишет Mint.



Леб также связал свою находку с прохождением огненного шара в январе 2014 года. По сообщениям СМИ, метеор наблюдали датчики Министерства обороны США, которые отслеживают все объекты, входящие в атмосферу Земли.



Было зарегистрировано, что он двигался быстрее, чем большинство метеоров, и в конце концов раскололся над южной частью Тихого океана недалеко от Папуа-Новой Гвинеи. В сообщениях говорилось, что объект принадлежит Центру изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) NASA. Официальное название метеора — CNEOS 20140108, его также называют IM1 (межзвездный метеор).



Обнаруженные металлические шарики имеют диаметр около полмиллиметра, сообщает The Conversation .



Леб не согласен с утверждениями о том, что материал из космоса, он думает, что это из межзвездного пространства, утверждая, что “это может быть впервые, когда люди прикоснулись к межзвездному материалу”.



Доказательства Леба о внеземном источнике материала — не говоря уже о межзвездном происхождении — довольно шатки



