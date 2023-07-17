



В пещере Теомим найдены свидетельства некромантии

Пещера Теомим (“пещера матери близнецов”, Меарат ха-Теумим), представляет собой пещерный комплекс на Иерусалимских холмах к востоку от Бейт-Шемеша.



Родниковым водам пещеры давно приписывают магические целебные свойства и силу плодородия из-за легенды 19-го века, где бесплодная женщина выпила воды из пещеры и забеременела близнецами.



Пещера была впервые изучена в 1873 году, а более поздние исследования, проведенные с 2009 года, обнаружили более 120 неповрежденных масляных ламп, датируемых 2-4 веками нашей эры. Все масляные лампы были преднамеренно помещены в узкие щели в стенах пещеры и под грудами щебня, а в некоторых щелях также находились группы оружия и человеческие черепа.



Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cambridge Core, залежи артефактов использовались для церемоний некромантии, которые проводились в пещере в позднеримский период, и что пещера могла служить местным оракулом для мертвых (nekyomanteion), пишет Heritage Daily.



Размещение таких находок в углублениях использовалось для колдовства и магии в пещерах как возможных порталах в преисподнюю. Пещера Теомим была посвящена местному богу Таммузу-Адонису, и похоже, что культовые традиции и церемонии, практикуемые там, были такими же, как в восточной части империи и Леванта.



Согласно исследованию: “Их целью было предсказывать будущее и вызывать в воображении духов мертвых. Поскольку до сих пор в пещере Теомим было найдено более 100 керамических масляных ламп, но только три человеческих черепа, мы предполагаем, что основная культовая церемония была сосредоточена на размещении масляных ламп для хтонических сил, возможно, как часть ритуалов, проводимых в пещере, чтобы воскрешать мертвых и предсказывать будущее”.

