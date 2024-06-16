



В Microsoft бьют тревогу из-за российских кибератак

Кибератаки россиян становится труднее предотвращать по всему миру, поскольку те стали крайне агрессивными.



По данным Sky News, об этом сказал вице-президент Microsoft Брэд Смит, выступая перед комитетом по вопросам внутренней безопасности Палаты представителей США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он подчеркнул, что Служба внешней разведки РФ является одним из совершеннейших киберагентств в мире. В Microsoft за последний год заметили, что атаки, совершаемые под руководством этой службы, стали более агрессивными.



По словам Смита, обеспокоенность вызывает прямая связь между деятельностью РФ и КНДР.



"Одно дело участвовать в кибербое с четырьмя отдельными противниками, а совсем другой сценарий, если две или все четыре из этих стран будут действовать в тандеме", - предупредил он.

