Новости » Наука и Технологии
У Telegram появился собственный сервис знакомств
18.06.2024 17:10 Алина Груднева

У Telegram появился собственный сервис знакомств

Мессенджер Telegram собственный сервис знакомств, получивший название Ton Dating.

Представительницы прекрасного пола могут получить бесплатную подписку.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Мужчинам придется за регистрацию в сервисе заплатить около 60 долларов за месяц.

Регистрация осуществляется через Telegram-бот. Оплату разрешено проводить либо с помощью криптокошелька, либо через внутреннюю валюту, которая появилась недавно.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы