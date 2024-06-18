У Telegram появился собственный сервис знакомств
Мессенджер Telegram собственный сервис знакомств, получивший название Ton Dating.
Представительницы прекрасного пола могут получить бесплатную подписку.
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Мужчинам придется за регистрацию в сервисе заплатить около 60 долларов за месяц.
Регистрация осуществляется через Telegram-бот. Оплату разрешено проводить либо с помощью криптокошелька, либо через внутреннюю валюту, которая появилась недавно.