



У Telegram появился собственный сервис знакомств

Мессенджер Telegram собственный сервис знакомств, получивший название Ton Dating.



Представительницы прекрасного пола могут получить бесплатную подписку.



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Мужчинам придется за регистрацию в сервисе заплатить около 60 долларов за месяц.



Регистрация осуществляется через Telegram-бот. Оплату разрешено проводить либо с помощью криптокошелька, либо через внутреннюю валюту, которая появилась недавно.