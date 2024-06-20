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На дне моря у берегов Израиля сделано историческое открытие
20.06.2024 10:19 Алина Груднева

На дне моря у берегов Израиля сделано историческое открытие

У берегов Израиля, на дне Средиземного моря обнаружен древнейший затонувший корабль.

По оценке Управления древностей Израиля, груз, который был на его борту, датируется примерно 3300 - 3400 годами нашей эры.

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На затонувшем корабле были сотни сохранившихся до наших дней амфор бронзового века. Историческую находку сделала газовая компания Energean.

"Корабль, судя по всему, затонул в шторма или из-за нападения пиратов. Это самый старый корабль, найденный в Средиземном море, в девяноста километрах от берега. Это - историческое открытие мирового масштаба. Эта находка открывает нам навигационные навыки древних мореплавателей, которые пересекали Средиземное море", – сказал Якоб Шарвит.

Уточняется, что обнаружение судна полностью меняет представление о древних мореплавателях. 

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