



В джунглях Мексики нашли утерянный город майя

С помощью спутниковых снимков археологи обнаружили утерянный город майя в мексиканских джунглях. После этого исследователи прошли 60 километров через густые леса острова Юкатан, чтобы увидеть это место, пишет Science Alert.



Новый город получил название Ocomtún ("Каменная колонна"). На его территории находились площади, большие здания в стиле пирамид, каменные колонны и другие сооружения, расположенные в виде концентрических колец.



Археологи говорят, что каменные колонны могли быть входами в комнаты домов. Также в древнем городе есть площадка для игры в мяч и религиозные мероприятия.





