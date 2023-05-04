



В Бразилии нашли первую в мире лягушку, опыляющую растения

В Бразилии биологи обнаружили лягушку Xenohyla truncata, умеющую опылять растения, пишет Science. Это первый случай, когда у земноводного заметили такую способность.



Бразильская лягушка питается плодами и нектаром дерева каимито. Ученые уже давно узнали, что лягушка распространяет его семена. Теперь они заметили, что к влажной коже амфибии прилипает пыльца, когда дерево цветет. Лягушка прыгает от одного цветка к другому и опыляет их.



Ученые долго считали, что опылителями являются только насекомые и птицы, но позже исследования показали, что некоторые рептилии и млекопитающие также справляются с этой задачей. Теперь к ним присоединились амфибии.



