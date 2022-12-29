



В Бельгии перерабатывают человеческие волосы для защиты окружающей среды

Парикмахеры по всей Бельгии подметают и упаковывают волосы своих клиентов, а затем передают их неправительственной организации, которая перерабатывает их для защиты окружающей среды.



В рамках проекта Hair Recycle пряди человеческих волос перерабатываются в машине, которая превращает их в "спутанные" квадраты, которые можно использовать для поглощения нефти и других углеводородов, загрязняющих окружающую среду, или превращать их в биокомпозитные мешки.



Соучредитель проекта Патрик Янссен, объясняет, что 1 килограмм волос может поглотить 7-8 литров жира и нефтепродуктов. Такие "коврики" можно поместить в канализационный коллектор, чтобы они впитывали загрязнения из сточных вод до того, как они попадут в реки.



"Наши продукты тем более этичны, поскольку они производятся на месте, а не импортируются с другой стороны планеты. Они созданы здесь для решения местных проблем", — говорит Янссен.



На веб-сайте проекта говорится, что волосы обладают мощными свойствами: одна прядь может выдержать вес, в 10 миллионов раз превышающий ее собственный, и, помимо поглощения жира и углеводородов, она очень эластична благодаря своим кератиновым волокнам.

