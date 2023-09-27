



В Антарктике количество льда достигло рекордного минимума

Количество льда в Антарктике сократилось до самого низкого годового показателя за всю историю наблюдения.



Об этом сообщает Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC).



Ученые бьют тревогу, поскольку таяние льда является прямым следствием глобального потепления. 10 сентября морской лед достиг максимума в 16,96 миллиона квадратных километров. С тех пор огромный кусок откололся и начал таять.



По словам ученого из университета Тасмании Уилла Хоббса, потери, вероятно, связаны с ветрами, которые приносят с собой теплый воздух.