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В Антарктике количество льда достигло рекордного минимума
27.09.2023 10:23 Алина Груднева

В Антарктике количество льда достигло рекордного минимума

Количество льда в Антарктике сократилось до самого низкого годового показателя за всю историю наблюдения.

Об этом сообщает Национальный центр данных по снегу и льду США (NSIDC).

Ученые бьют тревогу, поскольку таяние льда является прямым следствием глобального потепления. 10 сентября морской лед достиг максимума в 16,96 миллиона квадратных километров. С тех пор огромный кусок откололся и начал таять.

По словам ученого из университета Тасмании Уилла Хоббса, потери, вероятно, связаны с ветрами, которые приносят с собой теплый воздух. 

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