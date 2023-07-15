



В африканской пустыне нашли корабль с золотом

Обнаружение исчезнувшего пятьсот лет назад корабля, найденного в пустыне на юго-западе Африки с золотыми монетами на борту, стало одной из самых захватывающих археологических находок последних лет, пишет Greek Reporter.



Bom Jesus ("Добрый Иисус") — португальское судно, которое отплыло из Лиссабона 7 марта 1533 года. Его судьба была неизвестна долгие столетия до тех пор, пока его останки были обнаружены в пустыне Намибии во время операций по добыче алмазов вблизи побережья.



О самом кораблекрушении известно немного. Судно везло в Индию груз золотых и медных слитков, а также тысячи золотых монет.



Предполагается, что Bom Jesus затонул из-за того, что подошел слишком близко к берегу во время шторма у побережья Намибии, в результате чего налетел на скалу. После того, как вода сошла, корабль остался на побережье.



Район, где был найден корабль, был назван Sperrgebiet, или "запретная территория", в честь сотен немецких старателей, отправившихся в этот регион в поисках алмазов .



По данным CNN, алмазная компания DeBeers и правительство Намибии все еще проводят совместные операции в этом районе.



Остатки кораблекрушения по-прежнему охраняются горнодобывающей службой, и на территорию допускаются ограниченное количество людей.



Идея музея была высказана, но еще неизвестно, будет ли она реализована.



