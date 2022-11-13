



Украина и США построят малый модульный реактор

США и Украина планируют построить малый модульный реактор. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



"В рамках 27-й Климатической конференции ООН (СОР27) Специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству в Украине малого модульного реактора (ММР)", – написала в фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.



По ее словам, партнерами-участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргонской национальной лаборатории, НАЭК "Энергоатом", СНБО Украины и Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности, а также частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Power, Samsung C&T и Starfire Energy.



Кроме того, спецпосланник Керри объявил о создании новой инициативы "Проект Феникс", направленной на ускорение перевода угольных электростанций в Центральной и Восточной Европе на SMR.