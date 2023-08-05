



Ученым пришлось экстренно спасать "жителей" крупнейшего барьерного рифа

Американским ученым пришлось экстренно извлекать образцы кораллов из третьего по величине во всем мире барьерного рифа.



По данным Science Alert, спасать колонию пришлось возле Флорида-Кис.



Кораллам грозит исчезновение из-за экстремальных погодных условий. Они буквально погибают в перегретой воде.



В связи с этим, ученым пришлось взять образцы, чтобы "переселить" колонию в более безопасное место.



"Горячая вода вредна для любых морских организмов, будь то кораллы, рыбы или омары. Таким образом, мы рискуем массовой гибелью рыб, морских черепах и не только", — пояснил координатор проектов Фонда восстановления кораллов Алекс Нойфельд.



Уточняется, что кораллы, как правило, выдерживают 21-28,8 градусов по Цельсию. В настоящее время температура воды превышает 32,2 градуса.