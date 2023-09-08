



Ученые: таинственные радиосигналы из космоса могут "исходить от инопланетян"

Таинственные радиосигналы, которые продолжают приходить из космоса, могут "исходить от инопланетян".



По данным The Mirror, такую теорию рассматривают ученые.



Предполагается, что источник этих сигналов находится от нас на расстоянии трех миллиардов световых лет. Ученые не исключают, что это послание от инопланетян или их попытка привести в действие космический корабль.



Среди более правдоподобных теорий - взрыв звезды. Также необычные колебания могут исходить от экзопланеты или черной дыры. Радиовсплеск, из-за которого ученые ломают голову, получил название FRB 20190520B.