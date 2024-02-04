



Ученые ошеломлены полностью сохранившимися деревьями 350-миллионной давности

Ученые были потрясены невероятной находкой, которая показывает снимок мира, когда ранние леса планеты только начинали развиваться. Чудовищное землетрясение, произошедшее 350 миллионов лет назад, похоронило деревья, когда они еще стояли, прекрасно сохранив их, говорится в исследовании, опубликованном в пятницу в журнале Current Biology.



"Существует всего пять или шесть деревьев, которые, по крайней мере в палеозое, сохранились с целой кроной", - сказал Роберт Гастальдо, профессор геологии из колледжа Колби в Уотервилле (штат Мэн), возглавивший исследование.



Большинство древесных окаменелостей представляют собой остатки ствола или пня с прикрепленными корнями. Находка сохранившегося дерева, которое в зрелом возрасте могло достигать 4,5 метра в высоту с кроной диаметром 5,5 метров, привела палеонтологов в состояние "ошеломления".



Неизвестные ранее деревья, внешне напоминающие современные папоротники или пальмы, были найдены в карьере в канадской провинции Нью-Брансуик. Они были названы "Sanfordiacaulis", в честь Лори Сэнфорда, владельца карьера. Самый полный экземпляр из недавно обнаруженных окаменелостей имеет более 250 листьев, сохранившихся вокруг ствола, причем каждый частично сохранившийся лист простирается 1,7 метра.



"Это дерево очень похоже на доктора Сьюза. Это странное и удивительное представление о том, как оно могло выглядеть", - сказала Оливия Кинг, одна из тех, кто обнаружил первое из древних деревьев в карьере в 2017 году. Исследователи постепенно находили все новые и новые деревья, пока не обнаружили целых пять уникальных окаменелостей.



Мэтью Стимсон, который вместе с Кингом сделал первую находку, сказал, что деревья, вероятно, окаменели из-за "катастрофического" оползня, вызванного землетрясением, который очень быстро их похоронил. "Эти деревья были живы, когда произошло землетрясение. После этого они были очень быстро погребены на дне озера, а затем озеро (вернулось) в нормальное состояние", - сказал он в интервью CNN.



Подобных окаменелостей деревьев, относящихся к этому периоду, практически нет - полностью окаменевшее дерево находят гораздо реже, чем динозавра, - поэтому находка сыграла важную роль в заполнении пробелов в представлении о том, как выглядели ранние леса.



По словам Гастальдо, редкие 3D-окаменелости - это "капсулы времени", дающие исследователям уникальный взгляд в далекое прошлое, "буквально маленькие окошки в ландшафты и экосистемы глубокой древности". Однако Sanfordiacaulis, похоже, просуществовал недолго: форма растения не повторяется ни в одной из более поздних находок окаменелостей, что указывает на то, что, скорее всего, это был неудачный эксперимент эволюции, считают исследователи.