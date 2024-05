Дачный домик главы Rheinmetall сожгли - за поставки оружия Украине

В ночь на вторник в Хермансбурге на севере ФРГ сгорел деревянный домик на участке Армина Паппергера — главы оборонного концерна Rheinmetall. Ответственность за поджог взяли на себя некие левые экстремисты. Они назвали компанию “одним из бенефициаров так называемого переломного момента”. Этим термином (Zeitenwende) канцлер ФРГ Олаф Шольц называет войну в Украине.



Радикалы считают, что Rheinmetall намеренно накапливает “различные старые типы танков”, которые “теперь могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами за огромную прибыль”. Таким образом “Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе”. Спецслужбы ФРГ расследуют поджог и проверяют подлинность заявления.

