В единственную синагогу в Варшаве бросили бутылку с "коктейлем Молотова"

В ночь на 1 мая в здание единственной уцелевшей в Варшаве после Холокоста синагоги бросили бутылку с "коктейлем Молотова".



Об этом сообщил посол Израиля в Польше Яаков Ливне, показав на фото последствия.



Из-за подобного акта вандализма пострадало здание синагоги Ножиков.



"Подобные возмутительные антисемитские нападения как эта нельзя терпеть. Виновные должны быть найдены и наказаны", - сказал дипломат.

A Molotov cocktail was thrown tonight at the Nożyk Synagogue - the only synagogue that survived in Warsaw after the Holocaust.

Outrageous Antisemitic attacks such as this can not be tolerated today. The perpetrators must be found and punished. pic.twitter.com/wAeSKSxz1b