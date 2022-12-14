



Ученые обнаружили "орган удовольствия" у самок змей

Ученые обнаружили, что у змей действительно есть клитор, разрушив предположение, что у самок нет половых органов.



Исследование австралийских ученых, опубликованное в среду, дает первое правильное анатомическое описание гениталий самок змей, сообщает ВВС.



Отмечается, что змеиные пенисы изучались годами, тогда как строению половых органов самок змей не уделялось столько внимания.



Согласно исследованию, клитор находится в хвосте самки змеи. Он разделен тканью и спрятан в нижней части хвоста. По словам исследователей , орган с двойными стенками состоит из нервов, коллагена и эритроцитов, соответствующих эректильной ткани.



Ведущий исследователь Меган Фолвелл сказала, что начала свое исследование, потому что литература, которую она читала о женских половых органах змей, ее не устраивала. Ученые считали, что у самок змей нет половых органов, или они были выведены в процессе эволюции.



Свое исследование она начала с гадюк, и проверила открытие на различных змеях, проанализировав в общей сложности девять видов. Гемиклиторы различались по размеру, но были отчетливыми.



Открытие позволяет строить новые теории о змеином "сексе", который, вероятно, может включать стимуляцию и удовольствие для самок. Это также проливает новый свет на предполагаемую прелюдию у змей. Самцы змей часто обвивают хвост своей партнерши, где расположен клитор, и пульсируют.



"Есть много примеров поведения, потенциально сигнализирующего о том, что они могут быть там, чтобы стимулировать самку", - заявила госпожа Фолвелл.